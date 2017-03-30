Через ремонт шляхопроводу змінить рух деякий столичний транспорт

Так, тролейбуси курсуватимуть за таким маршрутом:

— тролейбуси маршруту № 1 курсуватимуть від вул. Жилянської до ст.м. “Либідська”;

— тролейбуси маршруту № 11 курсуватимуть від Національного музею народної архітектури та побуту України до ст.м. “Деміївська”;

— тролейбуси маршруту № 12 курсуватимуть в напрямку залізничного вокзалу Центральний без заїзду на просп. Науки та вул. Саперно-Слобідську;

Крім того, автобуси маршрутів №№ 20, 27, 52, 457 курсуватимуть в напрямку ст.м. “Либідська” через вул. Саперно-Слобідську.

Як повідомляв УНН, рух київських трамваїв № 14 тимчасово закриється.