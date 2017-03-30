Через ремонт шляхопроводу змінить рух деякий столичний транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В суботу, 1 квітня, під час проведення ремонтних робіт на шляхопроводі на перетині просп. Науки та магістралі безперервного руху змінять рух тролейбуси маршрутів №1, 11, 12 та автобуси маршрутів 20, 27, 52, 457. Про це УНН повідомили у прес-службу "Київпастрансу".
Так, тролейбуси курсуватимуть за таким маршрутом:
— тролейбуси маршруту № 1 курсуватимуть від вул. Жилянської до ст.м. “Либідська”;
— тролейбуси маршруту № 11 курсуватимуть від Національного музею народної архітектури та побуту України до ст.м. “Деміївська”;
— тролейбуси маршруту № 12 курсуватимуть в напрямку залізничного вокзалу Центральний без заїзду на просп. Науки та вул. Саперно-Слобідську;
Крім того, автобуси маршрутів №№ 20, 27, 52, 457 курсуватимуть в напрямку ст.м. “Либідська” через вул. Саперно-Слобідську.
Як повідомляв УНН, рух київських трамваїв № 14 тимчасово закриється.