Из-за пожара в крупном городе Израиля эвакуируют 12 районов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Израильская полиция приказала эвакуировать жителей 12 кварталов Хайфы, одного из крупнейших городов Израиля, передает УНН со ссылкой на IsraelInfo.
Как отмечается, речь идет о районах Ахуза, Рамот-Сапир, Рамат-Ремез, Рамат-Эшколь и Рамат Бен-Гурион.
Позже были эвакуированы и жители кварталов Рамат-Хен, Рамат-Альмог, Мерказ Хорев, Бегин, Рамат-Голда, Неот-Перес и Дения.
Как отмечается, людей размещают в других районах. Сейчас огонь не угрожает всем этим районам, но несмотря на трагедию на Кармеле в 2010 году, полиция предпочла принять превентивные меры.
Первый очаг пожара 24 ноября возник в районе моста Паз рядом с автомастерскими вспыхнул сильный пожар. Из-за мощных порывов ветра огонь перекинулся на соседние здания и автомобили. Две женщины были доставлены в больницу "Рамбам" с легким отравлением угарным газом.
Рядом с местом происшествия находится центральная пожарная станция города, и все четыре экипажа, оставшиеся в ней, были брошены на тушение пожара. Сообщают, что огонь перекинулся на соседнюю улицу Хелец, где расположено крупное коммерческое здание. Пожарные пытаются не допустить распространения огня.
Через короткое время пожар вспыхнул в парке в хайфском квартале Рамот Сафир. В Ромема также огонь охватил несколько зданий и началась эвакуация детских садов и жилых домов, расположенных поблизости. Для тушения вызван самолет.
Еще один очаг пожара возник возле стадиона "Сами Офер".
Сообщают, что из-за сильного дыма проводится эвакуация людей их Хайфского университета и нескольких школ.
Рано утром пожар вспыхнул в на улице Ашлаг рядом с "Лев а-Мифрац", где расположено большое количество магазинов и компаний. На место прибыли три пожарные машины.
Министерство экологии призвало жителей Хайфы лишний раз не выходить из домов в связи с сильной загрязненностью воздуха.
Мэр Хайфы попросил жителей не приходить в пострадавшие кварталы и дать пожарным спокойно делать свою работу.
В полиции считают, что часть пожаров, охвативших центр и север страны, возникли в результате умышленных поджогов, возможно на националистической почве.