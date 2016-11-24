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Из-за пожара в крупном городе Израиля эвакуируют 12 районов

Киев • УНН

 • 8744 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Израильская полиция приказала эвакуировать жителей 12 кварталов Хайфы, одного из крупнейших городов Израиля, передает УНН со ссылкой на IsraelInfo.

Из-за пожара в крупном городе Израиля эвакуируют 12 районов

Как отмечается, речь идет о районах Ахуза, Рамот-Сапир, Рамат-Ремез, Рамат-Эшколь и Рамат Бен-Гурион.

Позже были эвакуированы и жители кварталов Рамат-Хен, Рамат-Альмог, Мерказ Хорев, Бегин, Рамат-Голда, Неот-Перес и Дения.

Как отмечается, людей размещают в других районах. Сейчас огонь не угрожает всем этим районам, но несмотря на трагедию на Кармеле в 2010 году, полиция предпочла принять превентивные меры.

Первый очаг пожара 24 ноября возник в районе моста Паз рядом с автомастерскими вспыхнул сильный пожар. Из-за мощных порывов ветра огонь перекинулся на соседние здания и автомобили. Две женщины были доставлены в больницу "Рамбам" с легким отравлением угарным газом.

Рядом с местом происшествия находится центральная пожарная станция города, и все четыре экипажа, оставшиеся в ней, были брошены на тушение пожара. Сообщают, что огонь перекинулся на соседнюю улицу Хелец, где расположено крупное коммерческое здание. Пожарные пытаются не допустить распространения огня.

Через короткое время пожар вспыхнул в парке в хайфском квартале Рамот Сафир. В Ромема также огонь охватил несколько зданий и началась эвакуация детских садов и жилых домов, расположенных поблизости. Для тушения вызван самолет.

Еще один очаг пожара возник возле стадиона "Сами Офер".

Сообщают, что из-за сильного дыма проводится эвакуация людей их Хайфского университета и нескольких школ.

Рано утром пожар вспыхнул в на улице Ашлаг рядом с "Лев а-Мифрац", где расположено большое количество магазинов и компаний. На место прибыли три пожарные машины.

Министерство экологии призвало жителей Хайфы лишний раз не выходить из домов в связи с сильной загрязненностью воздуха.

Мэр Хайфы попросил жителей не приходить в пострадавшие кварталы и дать пожарным спокойно делать свою работу.

В полиции считают, что часть пожаров, охвативших центр и север страны, возникли в результате умышленных поджогов, возможно на националистической почве.

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