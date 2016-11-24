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Через пожежу у великому місті Ізраїля евакуйовують 12 районів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ізраїльська поліція наказала евакуювати жителів 12 кварталів Хайфи, одного з найбільших міст Ізраїля, передає УНН з посиланням на IsraelInfo.

Через пожежу у великому місті Ізраїля евакуйовують 12 районів

Як зазначається, йдеться про райони Ахуза, Рамот-Сапір, Рамат-Ремез, Рамат-Ешколь і Рамат Бен-Гуріон.

Пізніше були евакуйовані і жителі кварталів Рамат-Хен, Рамат-Альмогі, Мерказ Хорев, Бегін, Рамат-Голда, Неот-Перес і Денія.

Як зазначається, людей розміщують в інших районах. Наразі вогонь не загрожує всім цим районам, але зважаючи на трагедію на Кармелі в 2010 році, поліція вважала за краще прийняти превентивні заходи.

Перший осередок пожежі 24 листопада виник в районі моста Паз поруч з автомайстеренями спалахнула сильна пожежа. Через потужні пориви вітру вогонь перекинувся на сусідні будівлі та автомобілі. Дві жінки були доставлені в лікарню "Рамбам" з легким отруєнням чадним газом.

Поруч з місцем події перебуває центральна пожежна станція міста, і всі чотири екіпажи, що залишилися в ній, були кинуті на гасіння пожежі. Повідомляють, що вогонь перекинувся на сусідню вулицю Хелец, де розташована велика комерційна будівля. Пожежники намагаються не допустити поширення вогню.

Через короткий час пожежа спалахнула в парку в хайфському кварталі Рамот Сафір. У Ромема також вогонь охопив кілька будівель і почалася евакуація дитячих садків та житлових будинків, розташованих поблизу. Для гасіння викликаний літак.

Ще один осередок пожежі виник біля стадіону "Самі Офер".

Повідомляють, що через сильний дим проводиться евакуація людей їх Хайфського університету і декількох шкіл.

Рано вранці пожежа спалахнула в на вулиці Ашлаг поруч з "Лев а-Міфрац", де розташована велика кількість магазинів і компаній. На місце прибули три пожежні машини.

Міністерство екології закликало жителів Хайфи зайвий раз не виходити з будинків у зв'язку з сильною забрудненістю повітря.

Мер Хайфи попросив жителів не приходити в постраждалі квартали і дати пожежним спокійно робити свою роботу.

У поліції вважають, що частина пожеж, що охопили центр і північ країни, виникли в результаті навмисних підпалів, можливо на націоналістичному ґрунті.

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