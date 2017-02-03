Из-за пожара в Херсонской области погибли два человека

Так, 3 февраля в 01:50 на номер Службы спасения "101" пгт Великая Александровка поступило сообщение о пожаре в доме в селе Давыдов Брод. На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение 4-й ДПРЧ. По прибытию пожарные оперативно приступили к ликвидации пожара. Во время тушения они обнаружили в комнате двух погибших: хозяйку 1940 г.р. и ее сына 1968 г.р. Пожар локализован в 2:15, ликвидирован в 2:25 на площади 4 кв. м.

Как сообщал УНН, в результате попадания снаряда произошел пожар в ангаре в Донецкой области.