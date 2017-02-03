Через пожежу на Херсонщині загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Під час ліквідації пожежі у будинку на Херсонщині виявлено тіла двох загиблих. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Херсонської області.
Так, 3 лютого о 01:50 на номер Служби порятунку “101” смт Велика Олександрівка надійшло повідомлення про пожежу у будинку в селі Давидів Брід. На місце події було направлене пожежно-рятувальне відділення 4-ї ДПРЧ. По прибуттю вогнеборці оперативно приступили до ліквідації пожежі. Під час гасіння вони виявили у кімнаті двох загиблих: господиню 1940 р. н. та її сина 1968 р. н. Пожежа локалізована о 2:15, ліквідована о 2:25 на площі 4 кв. м.
Як повідомляв УНН, внаслідок влучення снаряду виникла пожежа в ангарі на Донеччині.