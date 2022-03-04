Из-за постоянных обстрелов на Запорожской АЭС не могут ликвидировать пожар

Детали

Андрей Тус представитель радиационной Запорожской АЭС сообщил, что по состоянию на 3 ночи 4 марта пожар на Запорожской АЭС продолжается, а из-за постоянных обстрелов пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия.

Также Тус добавил, что есть прямое попадание в первый энергоблок.

Прямой эфир о ситуации на Запорожской АЭС можно наблюдать на Youtube.

Добавим

В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС. Министр иностранных дел Украины обратился к российским войскам, чтобы они прекратили огонь по Запорожской АЭС предупредив, что взрыв был больше чем на Чернобыльской в 10 раз.