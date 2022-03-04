Из-за постоянных обстрелов на Запорожской АЭС не могут ликвидировать пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Из-за постоянных обстрелов на Запорожской АЭС, пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook АЭС.
Детали
Андрей Тус представитель радиационной Запорожской АЭС сообщил, что по состоянию на 3 ночи 4 марта пожар на Запорожской АЭС продолжается, а из-за постоянных обстрелов пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия.
Также Тус добавил, что есть прямое попадание в первый энергоблок.
Прямой эфир о ситуации на Запорожской АЭС можно наблюдать на Youtube.
Добавим
В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС. Министр иностранных дел Украины обратился к российским войскам, чтобы они прекратили огонь по Запорожской АЭС предупредив, что взрыв был больше чем на Чернобыльской в 10 раз.