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Через постійні обстріли на Запорізькій АЕС не можуть ліквідувати пожежу

Через постійні обстріли на Запорізькій АЕС не можуть ліквідувати пожежу

Київ • УНН

 • 141601 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Через постійні обстріли на Запорізькій АЕС, вогнеборці не можуть дістатися місця загорання та ліквідувати наслідки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook АЕС.

Деталі

Андрій Тус представник радіаційної Запорізької АЕС повідомив, що станом на 3-ю ночі 4 березня пожежа на Запорізькій АЕС триває, а через постійні обстріли вогнеборці не можуть дістатися місця загорання та ліквідувати наслідки.

Також Тус додав, що є пряме попадання в перший енергоблок.

Прямий ефір щодо ситуації на Запорізькій АЕС можна спостерігати на Youtube.

Додамо

В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Міністр закордонних справ України звернувся до російських військ, аби вони припинили вогонь по Запорізькій АЕС застерігши, що вибух був більшим ніж на Чорнобильській в 10 раз.

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