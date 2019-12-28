Из-за нарушения трудовых прав горняков Торецка полиция начала расследование - Лисянский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Из-за нарушения трудовых прав горняков Торецка на шахте имени Святой Матроны Московской полиция начала расследование. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"ГУНП в Донецкой области официальным письмом сообщило мне, что по моему обращению о нарушениях трудовых прав на шахте им. Святой Матроны Московской, проведена проверка, по результатам которой принято решение о внесении данных в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований)", - написал Лисянский.
Также, по его словам, юридическую работу для защиты прав трудового коллектива шахты ведут правозащитные организации и отдельные адвокаты.
Напомним, государственная казначейская служба Украины уже перечислила 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам.