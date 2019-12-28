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Через порушення трудових прав гірників Торецька поліція розпочала розслідування – Лисянський

Через порушення трудових прав гірників Торецька поліція розпочала розслідування – Лисянський

Київ • УНН

 • 20739 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Через порушення трудових прав гірників Торецька на шахті імені Святої Матрони Московської поліція почала розслідування. Про це повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"ГУНП в Донецькій області офіційним листом повідомило мені, що за моїм зверненням щодо порушень трудових прав на шахті ім. Святої Матрони Московської, проведена перевірка за результатом якого прийнято рішення про внесення даних в ЄРДР (єдиний реєстр досудових розслідувань)", - написав Лисянський.

Також, за його словами, юридичну роботу для захисту прав трудового колективу шахти ведуть правозахисні організації та окремі адвокати.

Нагадаємо, державна казначейська служба України вже перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.

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