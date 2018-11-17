Из-за ограбления инкассаторов открыли уголовное производство

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104951 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110665 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147577 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142753 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135620 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127840 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169947 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118059 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141629 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Из-за ограбления инкассаторов открыли уголовное производство

Из-за ограбления инкассаторов открыли уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 19441 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту ограбления инкассаторского автомобиля в городе Ирпень Киевской области. Об этом УНН сообщил начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

"Производство открыли, и внесли в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство по статье грабеж - это 186 статья УКУ. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, план "Перехват" не снимали", - сообщил он.

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, уточнил Жукович.

Напомним, сегодня утром в городе Ирпень Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину. Был введен план "Перехват".

Неизвестные, бежавшие после ограбления автомобиля инкассаторов в Ирпене Киевской области, похитив 1,8 млн грн, поехали на внедорожнике Mitsubishi Pajero.

ПриватБанк пообещал вознаграждение в 100 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать преступников, совершивших нападение на инкассаторский автомобиль банка в Ирпене.

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