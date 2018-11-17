Из-за ограбления инкассаторов открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту ограбления инкассаторского автомобиля в городе Ирпень Киевской области. Об этом УНН сообщил начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"Производство открыли, и внесли в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство по статье грабеж - это 186 статья УКУ. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, план "Перехват" не снимали", - сообщил он.
Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, уточнил Жукович.
Напомним, сегодня утром в городе Ирпень Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину. Был введен план "Перехват".
Неизвестные, бежавшие после ограбления автомобиля инкассаторов в Ирпене Киевской области, похитив 1,8 млн грн, поехали на внедорожнике Mitsubishi Pajero.
ПриватБанк пообещал вознаграждение в 100 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать преступников, совершивших нападение на инкассаторский автомобиль банка в Ирпене.