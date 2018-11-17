Через пограбування інкасаторів відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пограбування інкасаторського автомобіля у місті Ірпінь, що на Київщині. Про це УНН повідомив начальник відділу комунікацій ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"Провадження відкрили, і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження за статтею грабіж - це 186 стаття ККУ. Зараз продовжуються оперативно-розшукові заходи, план "Перехоплення" не знімали", - повідомив він.
Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі, уточнив Жукович.
Нагадаємо, сьогодні зранку у місті Ірпінь Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план "Перехоплення".
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