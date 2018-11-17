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Через пограбування інкасаторів відкрили кримінальне провадження

Через пограбування інкасаторів відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пограбування інкасаторського автомобіля у місті Ірпінь, що на Київщині. Про це УНН повідомив начальник відділу комунікацій ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

"Провадження відкрили, і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження за статтею грабіж - це 186 стаття ККУ. Зараз продовжуються оперативно-розшукові заходи, план "Перехоплення" не знімали", - повідомив він.

Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі, уточнив Жукович.

Нагадаємо, сьогодні зранку у місті Ірпінь Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план "Перехоплення".

Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, викравши 1,8 млн грн, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.

ПриватБанк пообіцяв винагороду у 100 тис. грн за інформацію, яка допоможе затримати злочинців, які вчинили напад на інкасаторський автомобіль банку в Ірпені.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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