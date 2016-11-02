Из-за ухудшения погодных условий в Киеве коммунальщики работают в усиленном режиме

Утром 2 ноября, в связи с ухудшением погодных условий, коммунальщики обследуют улично-дорожную сеть и, в случае необходимости, проводят превентивную обработку дорожного покрытия для предотвращения возникновения скользкости. В частности, такая ​​обработка дорожного покрытия посыпочными материалами осуществлена на мостах через р. Днепр и на участках улиц со сложными условиями движения. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

В ведомстве отметили, что с 1 ноября, для обеспечения безопасности дорожного движения в случае резкого ухудшения погодных условий, все дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" переведены на круглосуточное дежурство. Так, в две смены круглосуточно дежурят 109 снегоочистителей, 109 солеразбрасывателей, 62 трактора с снегоочистительным оборудованием, 32 погрузчика посыпочных материалов, 6 снегопогрузчиков, а также 15 единиц многофункциональной техники, которую недавно Киев получил из Германии.

При этом, все предприятия корпорации имеют необходимый запас посыпочных, горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы и оперативной обработки улично-дорожной сети на случай снегопадов.

Как сообщал УНН, Германия передала Киеву снегоуборочную технику.