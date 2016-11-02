Через погіршення погодних умов у Києві комунальники працюють у посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Через погіршення погодних умов у Києві дорожники працюють у посиленому режимі. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Зранку 2 листопада, у зв’язку із погіршенням погодних умов, комунальники обстежують вулично-дорожню мережу та, у разі необхідності, проводять превентивну обробку дорожнього покриття для запобігання виникнення слизькості. Зокрема, таку обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами здійснено на мостах через р. Дніпро та на ділянках вулиць зі складними умовами руху. Про це повідомили у КК “Київавтодор”.
У відомстві зазначили, що з 1 листопада, для забезпечення безпеки дорожнього руху у випадку різкого погіршення погодних умов, усі шляхово-експлуатаційні підприємства комунальної корпорації “Київавтодор” переведені на цілодобове чергування. Так, у дві зміни цілодобово чергують 109 снігоочищувачів, 109 солерозкидувачів, 62 трактори зі снігоочисним обладнанням, 32 навантажувачі посипальних матеріалів, 6 снігонавантажувачів, а також 15 одиниць багатофункціональної техніки, яку нещодавно Київ отримав із Німеччини.
При цьому, усі підприємства корпорації мають необхідний запас посипальних, паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи та оперативної обробки вулично-дорожньої мережі на випадок снігопадів.
Як повідомляв УНН, Німеччина передала Києву снігоприбиральну техніку.