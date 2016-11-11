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Из-за ухудшения погодных условий могут ограничить въезд грузовиков в Киев

Из-за ухудшения погодных условий могут ограничить въезд грузовиков в Киев

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Из-за ожидания снегопадов в воскресенье, 13 ноября, при необходимости ограничат въезд грузовиков в город и усилят контроль за движением транспорта. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Ожидается, что снежный покров достигнет 27 см. Поэтому мы должны обеспечить оперативную очистку улиц. При необходимости будет ограничиваться въезд крупногабаритного транспорта в город с 7:00 до 13:00 в воскресенье. Поэтому мы обращаемся к водителям с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов", - отметил П.Пантелеев.

Он также отметил необходимость не пользоваться собственными автомобилем в период интенсивных снегопадов, чтобы избежать заторов и дать возможность оперативно убирать столичные улицы.

"Мы усовершенствовали работу диспетчерской и тесно сотрудничаем с сервисом "Видеопробки". В "Киевавтодоре" более 200 камер, с помощью которых осуществляется контроль движения", - сообщил заместитель главы КГГА.

Кроме того, П.Пантелеев дал поручение руководителям ЖЭКов, "Киевзеленстроя", службам благоустройства обеспечить уборку на местах.

"Также настоятельно рекомендуем всем балансосодержателям всех форм собственности обеспечить уборку на своих территориях. Штраф за грязные и неубранные территории сегодня достигает 1700 грн", - подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

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