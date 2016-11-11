Через погіршення погодних умов можуть обмежити в’їзд вантажівок до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Через очікуванні снігопади у неділю, 13 листопада, за необхідності обмежать в’їзд вантажівок до міста та посилять контроль за рухом транспорту. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Очікується, що сніговий покрив досягне 27 см. Тому ми повинні забезпечити оперативне очищенні вулиць. За необхідності буде обмежуватися в’їзд великогабаритного транспорту до міста з 7-ї ранку до 13.00 у неділю. Тому ми звертаємося до водіїв із проханням врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів”, — зазначив П.Пантелеєв.
Він також наголосив на необхідності не користуватися власними автомобілем у період інтенсивних снігопадів, аби уникнути заторів і надати можливість оперативно прибрати столичні вулиці.
“Ми удосконалили роботу диспетчерської і тісно співпрацюємо з сервісом „Відеопробки“. У „Київавтодорі“ більше 200 камер, за допомогою яких здійснюється контроль руху”, — повідомив заступник голови КМДА.
Окрім того, П.Пантелеєв дав доручення керівникам ЖЕКів, “Київзеленбуду”, службам благоустрою забезпечити прибирання на місцях.
“Також наполегливо радимо усім балансоутримувачам усіх форм власності забезпечити прибирання на своїх територіях. Штраф за неприбрані та занедбані території сьогодні сягає 1700 грн”, — підкреслив він.