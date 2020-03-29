Из-за пандемии в мире могут закончиться презервативы - Bloomberg

Компания Karex Bhd., базирующаяся в Малайзии и производит каждый пятый презерватив в мире, только возобновила работу фабрик в пятницу после недельного закрытия, используя только половину рабочей силы, что связано с соблюдением запретов, которые страна ввела для сдерживания распространение коронавируса. Компания заявила, что презервативы в основном производятся в Китае и Индии, которые сильно пострадали от пандемии.

Между тем, спрос стремительно растет, так как правительства во всем мире выпускают сообщение о том, чтобы их граждане должны оставались дома. В то же время, многие люди воздерживаются от рождения детей из-за неопределенного будущего, считает исполнительный директор группы компаний Karex Го Миа Киато.

Компания производит продукцию для таких брендов, как Durex, а также имеет собственную линию специльных презервативов. Она выпускает более 5 млрд презервативов в год и экспортирует их в более чем 140 стран. Это стало более сложной задачей теперь, когда правительства закрывают границы, а авиакомпании отменяют рейсы.

Презервативы также могут стать гораздо дороже, предупредил Го.

"Мы по-прежнему выплачиваем всем нашим работникам полную зарплату, но рабочие приходят лишь на половину своего времени, так что в целом будет увеличение расходов", - сказал он.

Как сообщалось в УНН, коронавирус в разы увеличил спрос на алкоголь среди шведов.