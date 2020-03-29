Через пандемію в світі можуть закінчитися презервативи - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Найбільший світовий виробник презервативів попередив про глобальний дефіцит, в той час як поставки впали майже на 50%, а його запасів товару вистачить ще на два місяці, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Компанія Karex Bhd., що базується в Малайзії і виробляє кожен п'ятий презерватив у світі, тільки відновила роботу фабрик в п'ятницю після тижневого закриття, використовуючи лише половину робочої сили, що пов'язано з дотриманням заборон, які країна ввела для стримування поширення коронавірусу. Компанія заявила, що презервативи в основному виробляються у Китаї і Індії, які сильно постраждали від пандемії.
Тим часом, попит стрімко зростає, так як уряди в усьому світі випускають повідомлення про те, щоб їх громадяни повинні залишалися вдома. Водночас, багато людей утримуються від народження дітей через невизначене майбутнє, вважає виконавчий директор групи компаній Karex Го Міа Кіато.
Компанія виробляє продукцію для таких брендів, як Durex, а також має власну лінію спеціальних презервативів. Вона випускає понад 5 мільярдів презервативів в рік і експортує їх в більш ніж 140 країн. Це стало більш складним завданням тепер, коли уряди закривають кордони, а авіакомпанії скасовують рейси.
Презервативи також можуть стати набагато дорожчими, попередив Го.
"Ми як і раніше виплачуємо всім нашим працівникам повну зарплату, але робочі приходять лише на половину свого часу, так що в цілому буде збільшення витрат", - сказав він.
Як повідомлялося в УНН, коронавірус в рази збільшив попит на алкоголь серед шведів.