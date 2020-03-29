Через пандемію в світі можуть закінчитися презервативи - Bloomberg

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 85707 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 147915 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 94664 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 324635 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 165845 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140274 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193946 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122999 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107761 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104547 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 123698 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125080 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34894 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 142781 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 66833 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 66959 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 85726 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 147940 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 142899 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 324669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17122 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19094 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26198 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34992 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125178 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Через пандемію в світі можуть закінчитися презервативи - Bloomberg

Київ • УНН

 • 64934 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Найбільший світовий виробник презервативів попередив про глобальний дефіцит, в той час як поставки впали майже на 50%, а його запасів товару вистачить ще на два місяці, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Через пандемію в світі можуть закінчитися презервативи - Bloomberg

Компанія Karex Bhd., що базується в Малайзії і виробляє кожен п'ятий презерватив у світі, тільки відновила роботу фабрик в п'ятницю після тижневого закриття, використовуючи лише половину робочої сили, що пов'язано з дотриманням заборон, які країна ввела для стримування поширення коронавірусу. Компанія заявила, що презервативи в основному виробляються у Китаї і Індії, які сильно постраждали від пандемії.

Тим часом, попит стрімко зростає, так як уряди в усьому світі випускають повідомлення про те, щоб їх громадяни повинні залишалися вдома. Водночас, багато людей утримуються від народження дітей через невизначене майбутнє, вважає виконавчий директор групи компаній Karex Го Міа Кіато.

Компанія виробляє продукцію для таких брендів, як Durex, а також має власну лінію спеціальних презервативів. Вона випускає понад 5 мільярдів презервативів в рік і експортує їх в більш ніж 140 країн. Це стало більш складним завданням тепер, коли уряди закривають кордони, а авіакомпанії скасовують рейси.

Презервативи також можуть стати набагато дорожчими, попередив Го.

"Ми як і раніше виплачуємо всім нашим працівникам повну зарплату, але робочі приходять лише на половину свого часу, так що в цілому буде збільшення витрат", - сказав він.

Як повідомлялося в УНН, коронавірус в рази збільшив попит на алкоголь серед шведів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаЗдоров'яНовини Світу
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46