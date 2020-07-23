Из-за пандемии для около 25% населения арабских стран угрожает нищета - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Из-за пандемии COVID-19 почти четвертой части населения арабских стран угрожает бедность. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
"Миллионы людей вскоре неизбежно окажутся на самых низших ступенях экономической лестницы. Примерно четверти населения арабских стран грозит нищета", – сказал Гутерриш.
Он подчеркнул, что в арабских странах с населением в 436 млн человек пандемия коронавируса усугубила ряд проблем, которые долгие годы оставались нерешенными. В частности, экономика арабских стран, страдающая из-за падения цен на нефть, по итогам текущего года может сократиться более чем на 5%, в то время как в самых бедных государствах региона падение в процентном выражении может исчисляться двухзначными цифрами. Кроме того, пандемия уже привела к потерям 17 млн рабочих мест – в дополнение к 14,3 млн жителей арабских стран, которые уже не имеют работы.
По прогнозам экспертов ООН, усугубление социальных и экономических проблем в арабском регионе приведет к еще большей дестабилизации. Особенно пострадают женщины, трудовые мигранты, десятки миллионов беженцев и вынужденных переселенцев.
"Тем не менее, при определенных обстоятельствах пандемия COVID-19 может дать шанс на мирное разрешение давних конфликтов и устранение структурных недостатков", – заявил генсек ООН.
По его словам, чтобы это произошло, нужно сосредоточиться на решении четырех приоритетных задач:
▪️ принять экстренные меры для замедления распространения вируса, прекратить локальные конфликты и удовлетворить насущные потребности наиболее уязвимых слоев населения;
▪️ активнее устранять гендерное неравенство в арабских странах;
▪️ реформировать экономическую модель в пользу более диверсифицированной, "зеленой" экономики (создавать рабочие места, вводить прогрессивную налоговую шкалу, лишить субсидий нефтедобывающий сектор и учет климатических рисков);
▪️ уделить приоритетное внимание правам человека, строить активное гражданское общество, создавать свободные СМИ и более подотчетные правительственные институты.
"Я верю, что арабский регион сможет достичь перечисленных целей, если он максимально задействует потенциал и изобретательность своих народов", - отметил генеральный секретарь ООН.
Как сообщалось в УНН, юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, запланированную на 15 августа, не будут отменять из-за пандемии коронавируса, но она пройдет в новом формате.