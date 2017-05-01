В результате падения крана в Южной Корее погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Пять человек погибли и около 20 получили ранения в результате падения крана на верфи Samsung Heavy Industries в Южной Корее при строительстве нефтяной платформы для французской энергетической компании Total. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
При этом местные спасатели отмечают, что под завалами еще могут находиться люди, поэтому количество жертв и раненых в результате инцидента может возрасти.
СМИ сообщают, что кран упал после столкновения с другим краном. Вес крана составляет 32 тонны.
Напомним, в феврале в результате падения крана в Израиле травмированы четыре человека, среди них ребенок.