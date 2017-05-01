В результате падения крана в Южной Корее погибли пять человек

При этом местные спасатели отмечают, что под завалами еще могут находиться люди, поэтому количество жертв и раненых в результате инцидента может возрасти.

СМИ сообщают, что кран упал после столкновения с другим краном. Вес крана составляет 32 тонны.

Напомним, в феврале в результате падения крана в Израиле травмированы четыре человека, среди них ребенок.