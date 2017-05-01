Через падіння крану в Південній Кореї загинуло п'ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. П’ятеро людей загинули і близько 20 отримали поранення внаслідок падіння крану на верфі Samsung Heavy Industries у Південній Кореї при будівництві нафтової платформи для французької енергетичної компанії Total. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
При цьому, місцеві рятувальники зазначають, що під завалами ще можуть перебувати люди, тож кількість жертв та поранених внаслідок інциденту може збільшитися.
ЗМІ повідомляють, що кран впав після зіткнення з іншим краном. Вага крану становить 32 тонни.
Нагадаємо, в лютому внаслідок падіння крану в Ізраїлі травмовано четверо людей, зокрема, дитину.