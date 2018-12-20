Из-за гололеда в Киеве травмировались более 100 человек

Отвечая на вопрос корреспондента о количестве травмированных в сутки в Киеве, Наталья Вишневская сообщила: "117 взрослых и 15 детей".

Добавим, что с начала осложнения погодных условий, с 14 ноября, из-за скользких дорог пострадало 2014 взрослых и 216 детей.

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Напомним, синоптики предупредили, что в четверг, 20 декабря, в Украине без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от 6 градусов мороза до 5 тепла на юге. Также предупредили о гололедице на дорогах.