Через ожеледицю у Києві травмувалися понад 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За останню добу через ожеледицю у Києві травмувалося 132 особи, з них 15 дітей. Про це в коментарі УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Відповідаючи на питання кореспондента про кількість травмованих за добу у Києві, Наталя Вишневська повідомила: "117 дорослих, та 15 дітей".
Додаємо, що від початку ускладнення погодних умов, з 14 листопада, через слизькі дороги постраждало 2014 дорослих та 216 дітей.
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Нагадаємо, синоптики попередили, що у четвер, 20 грудня, в Україні буде без істотних опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від 6 градусів морозу до 5 тепла на півдні. Також попередили про ожеледицю на дорогах.