В результате отравления угарным газом в Одесской области погибли три человека, среди них ребенок
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 января. УНН. В Измаиле Одесской области ночью в результате отравления угарным газом погиб трехлетний ребенок и двое взрослых. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.
“Спасатели, которые прибыли на место, возгорания не зафиксировали. В доме были обнаружены трое погибших — двое мужчин и мальчика 2013 года рождения, которые, по предварительным данным, погибли в результате отравления угарным газом. Вероятно, это произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления”, — рассказал А.Мельник.
В доме также была найдена женщина с отравлением, которая от госпитализации отказалась.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, в Николаевской области в новогоднюю ночь обнаружены тела двух погибших, один из которых - ребенок, девушка 2001 г.р.