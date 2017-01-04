Через отруєння чадним газом на Одещині загинуло троє людей, серед них дитина
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 січня. УНН. В м.Ізмаїл Одеської області цієї ночі через отруєння чадним газом загинула трирічна дитина та двоє дорослих. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
“Рятувальники, які прибули на місце, загоряння не зафіксували. У будинку було виявлено троє загиблих — двох чоловіків та хлопчика 2013 року народження, які, за попередніми даними, загинули в результаті отруєння чадним газом. Ймовірно, це сталося через порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення”, — розповів А.Мельник.
У будинку також було знайдено жінку з отруєнням, яка від госпіталізації відмовилася.
Наразі встановлюються обставини і причини події.
Нагадаємо, на Миколаївщині у новорічну ніч виявлені тіла двох загиблих осіб, одна з яких — дитина, дівчина 2001 р.н.