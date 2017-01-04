Через отруєння чадним газом на Одещині загинуло троє людей, серед них дитина

“Рятувальники, які прибули на місце, загоряння не зафіксували. У будинку було виявлено троє загиблих — двох чоловіків та хлопчика 2013 року народження, які, за попередніми даними, загинули в результаті отруєння чадним газом. Ймовірно, це сталося через порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення”, — розповів А.Мельник.



У будинку також було знайдено жінку з отруєнням, яка від госпіталізації відмовилася.

Наразі встановлюються обставини і причини події.

Нагадаємо, на Миколаївщині у новорічну ніч виявлені тіла двох загиблих осіб, одна з яких — дитина, дівчина 2001 р.н.