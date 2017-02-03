В результате осадков в Закарпатской области подтоплены домохозяйства и автодороги

Так, вчера вечером, 2 февраля, в результате таяния снега и сильных осадков, а также из-за загромождения придорожных канав, сливных стоков, произошло подтопление 15 частных домохозяйств в с. Пасека, а также перелив воды протяженностью 100 м через дорожное полотно автодороги международного значения М06 Киев-Чоп вблизи с. Голубиное Свалявского района. До 22:20 в с. Пасека захламленность придорожных канав расчищена, возведены временные укрепления из мешков с песком. Также проводился отвод воды с территории подтопленных домохозяйств. Как следствие, вода сошла самотеком. Угроза подтопления жилых домов ликвидирована, отселение граждан не проводилось. В с. Голубиное захламленность придорожных канав расчищена. Движение транспортных средств по этому участку автодороги не прекращалось.

Сегодня, 3 февраля, из-за образования ледового затора на реке Боржава, в с. Бронька Иршавского района по ул. Станционная вода подтопила 1 жилой дом и около 20 частных домохозяйств. В доме проживали 4 человека, из них 1 ребенок. В настоящее время все его жители эвакуированы и переселены к родственникам.

Для ликвидации последствий непогоды были задействованы 10 единиц техники и 67 человек из разных ведомств и учреждений.

Напомним, 3 февраля, в с. Билын Раховского района сошел селевой поток, который перекрыл трассу государственного значения "Мукачево-Рогатин".