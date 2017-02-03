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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через опади на Закарпатті підтопило дворогосподарства та автошляхи

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Впродовж минулої доби на території Закарпатської області спостерігалося погіршення погодних умов, внаслідок яких відбулося підтоплення кількох десятків дворогосподарств та частини автошляху міжнародного значення, передає кореспондент УНН з посиланням на прес-службу УДСНС у Закарпатській області.

Через опади на Закарпатті підтопило дворогосподарства та автошляхи

Так, учора ввечері, 2 лютого, внаслідок танення снігу та сильних опадів, а також через захаращеність придорожніх канав, зливних стоків, сталося підтоплення 15 приватних дворогосподарств у с.Пасіка, а також перелив води протяжністю 100 м через дорожнє полотно автошляху міжнародного значення М06 Київ-Чоп поблизу с.Голубине Свалявського району. До 22:20 у с.Пасіка захаращеність придорожніх канав розчищена, зведено тимчасові укріплення мішками з піском. Також проводився відвід води з території підтоплених домогосподарств. Як наслідок, вода зійшла самопливом. Загроза підтоплення житлових будинків ліквідована, відселення громадян не проводилася. У с.Голубине захаращеність придорожніх канав розчищена. Рух транспортних засобів по цій ділянці автошляху не припинявся.

Сьогодні, 3 лютого, через утворення льодового затору на річці Боржава, в с.Бронька Іршавського району по вул.Станційній вода підтопила 1 житловий будинок та близько 20 приватних домогосподарств. У будинку проживали 4 особи, з них 1 дитина. Наразі всіх його мешканців евакуйовано та переселено до родичів.

Для ліквідації наслідків негоди наразі було задіяно 10 одиниць техніки та 67 людей з різних відомств та установ.

Нагадаємо, 3 лютого, у с.Білин Рахівського району зійшов селевий потік, який перекрив трасу державного значення “Мукачеве—Рогатин”.

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