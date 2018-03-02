Из-за обстрелов боевиков снова не работает Донецкая фильтровальная станция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В результате боевых действий в оборудовании Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой несколько населенных пунктов, произошло короткое замыкание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
“Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий случилось короткое замыкание оборудования”, — сообщил он.
Жебривский добавил, что сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы “Воды Донбасса” — чинят выведеное из строя оборудование.
“К утру обещают справиться. Что касается Авдеевки, то, по словам главы местной ВЦА Павла Малыхина, перебоев с водоснабжением нет, — запасные резервуары полностью заполнены водой”, — отметил председатель ВЦА.
Как сообщал УНН, без воды в Донецкой области остались восемь городов.