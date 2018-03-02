Через обстріли бойовиків знову не працює Донецька фільтрувальна станція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Внаслідок бойових дій в обладнанні Донецької фільтрувальної станції, що забезпечує водою кілька населених пунктів, сталося коротке замикання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.
“Зупинена робота Донецької фільтрувальної станції (ДФС). Як доповідають мені у департаменті з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи, внаслідок бойових дій трапилося коротке замикання обладнання”, — повідомив він.
Жебрівський додав, що зараз в районі ДФС встановлений режим тиші, на станції працюють служби “Води Донбасу” — лагодять виведене з ладу обладнання.
“До ранку обіцяють впоратися. Що стосується Авдіївки, то, за словами голови місцевої ВЦА Павла Малихіна, перебоїв з водопостачанням немає — запасні резервуари повністю заповнені водою”, — зазначив голова ВЦА.
Як повідомляв УНН, без води на Донеччині залишились вісім міст.