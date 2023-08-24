Из-за обстрела врагом центра Херсона ранен ребенок - ОВА

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"7-летняя девочка попала под вражеский удар в квартире. У нее – травмы спины, руки и ноги. В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По его словам, данные по другим пострадавшим уточняются.

При этом, по данным Офиса Генпрокурора, сейчас известно о трех пострадавших гражданских.

"По данным следствия, 24 августа около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. Сейчас известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются", - указали в ведомстве.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Напомним

Армия рф сегодня обстреляли центр Херсона.