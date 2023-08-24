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Через обстріл ворогом середмістя Херсона поранено дитину - ОВА

Через обстріл ворогом середмістя Херсона поранено дитину - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Через сьогоднішній обстріл російськими війська середмістя Херсона постраждала дитина, повідомив голова Херсонської ОВА Олесандр Прокудін. Як вказали в Офісі Генпрокурора, загалом відомо про трьох постраждалих, пише УНН.

Цитата

"7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу", - написав Прокудін у Telegram.

Деталі

З його слів, дані щодо інших постраждалих уточнюються.

При цьому, за даними Офісу Генпрокурора, наразі відомо про трьох постраждалих цивільних.

"За даними слідства, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються", - вказали у відомстві.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Армія рф сьогодні обстріляли центр Херсона.

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