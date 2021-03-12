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Из-за обысков у "Свидетелей Иеговы" в оккупированном Крыму открыто еще одно производство

Киев  •  УНН

 • 13432 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Из-за новых обысков в помещениях возможных членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" в оккупированном Крыму 11 марта открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК и города Севастополя.

Цитата:

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя начато уголовное производство по факту проведения 11 марта 2021 года "силовиками" государства-оккупанта ряда незаконных обысков в помещениях возможных участников религиозной организации "Свидетели Иеговы", - говорится в сообщении.

Детали

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Дополнение

С начала оккупации полуострова деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Крыму была незаконно запрещена, ее сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям.

Только за непольный год было уже три обыска у предполагаемых членов этой религиозной организации, из-за чего прокуратура возбуждала уголовные производства.

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