Из-за обысков у "Свидетелей Иеговы" в оккупированном Крыму открыто еще одно производство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Из-за новых обысков в помещениях возможных членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" в оккупированном Крыму 11 марта открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК и города Севастополя.
Цитата:
"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя начато уголовное производство по факту проведения 11 марта 2021 года "силовиками" государства-оккупанта ряда незаконных обысков в помещениях возможных участников религиозной организации "Свидетели Иеговы", - говорится в сообщении.
Детали
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Дополнение
С начала оккупации полуострова деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Крыму была незаконно запрещена, ее сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям.
Только за непольный год было уже три обыска у предполагаемых членов этой религиозной организации, из-за чего прокуратура возбуждала уголовные производства.