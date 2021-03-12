Через обшуки у "Свідків Єгови" в окупованому Криму відкрито ще одне провадження

Цитата:

"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя розпочато кримінальне провадження за фактом проведення 11 березня 2021 року “силовиками” держави-окупанта ряду незаконних обшуків у помешканнях можливих учасників релігійної організації "Свідки Єгови", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла). За вказані незаконні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Доповнення

З початку окупації півострова діяльність релігійної організації "Свідки Єгови" в Криму була незаконно заборонена, її прихильники не мають права на зібрання і піддаються систематичним незаконним кримінальним переслідуванням.

Лише за менше як рік було вже три обшуки у ймовірних членів цієї релігійної організації, через що прокуратура порушувала кримінальні провадження.