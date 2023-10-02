Из-за ночного обстрела Херсона пострадали мать с двумя детьми: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Херсон с ночи обстреливают российские военные, пострадали двое детей и их мать, сообщили в понедельник в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 1 октября около 23:40 российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы города Херсона. Из-за артиллерийского обстрела произошло возгорание частного дома.
"Ранения средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать", - сообщили в прокуратуре.
Пострадавшие во время обстрела, как сообщается, находились в своем доме.
"Всю ночь и утром 2 октября оккупанты били по центральной части областного центра", - указали в прокуратуре.
Как отмечается, повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Оккупанты обстреляли Херсонскую область 71 раз, один человек погиб и еще шестеро травмированы.