Через нічний обстріл Херсона постраждали матір з двома дітьми: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Херсон з ночі обстрілюють російські військові, постраждали двоє дітей та їхня матір, повідомили у понеділок у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 1 жовтня близько 23:40 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсона. Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку.
"Поранення середньої важкості отримала 13-річна дівчинка, її сестрі 12 років медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Також осколкові поранення отримала їхня матір", - повідомили у прокуратурі.
Постраждалі під час обстрілу, як повідомляється, перебували у своїй оселі.
"Усю ніч та вранці 2 жовтня окупанти гатили по центральній частині обласного центру", - вказали у прокуратурі.
Як зазначається, пошкоджено будинки, господарські споруди, церква та інші цивільні об'єкти.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Херсонську область 71 раз, одна людина загинула та ще шестеро трамовмовано.