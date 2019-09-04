Из-за невыполнения РФ приказа трибунала по морякам против России могут ввести санкции - Геращенко

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112097 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122791 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114322 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120285 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125432 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150531 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 195237 просмотра

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Из-за невыполнения РФ приказа трибунала по морякам против России могут ввести санкции - Геращенко

Из-за невыполнения РФ приказа трибунала по морякам против России могут ввести санкции - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 11425 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Из-за невыполнения РФ приказа Международного трибунала по морскому праву относительно немедленного освобождения военнопленных украинских моряков против России могут ввести ограничения государства-участники Конвенции по морскому праву по их усмотрению. Об этом заявила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"25 мая трибунал по морскому праву принял решение, что РФ должна немедленно освободить военнопленных украинских моряков и корабли и в течение месяца отчитаться о выполнении. К сожалению, РФ проигнорировала этот вердикт, зато при поддержке Франции и Германии, 25 июня вернулась в ПАСЕ. А украинские моряки остались в Лефортово. Невыполнение РФ приказа трибунала может стать основанием для введения ограничений для РФ. Ограничения вводятся государствами-участниками конвенции по их усмотрению. И здесь очень интересно, решатся ли наши европейские партнеры вводить ограничения против РФ, или и в дальнейшем будут ограничиваться беспокойством", - отметила Геращенко.

По ее словам, в настоящее время украинской власти и дипломатии важно активно работать с международными партнерами, чтобы "беспокойство" перешло в стадию ограничений.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков. Согласно ему, Россию обязали освободить три украинских корабля - "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" - и 24 ужерживаемых украинских моряков и вернуть их под юрисдикцию Украины.

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