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Из-за нехватки личного состава боевики берут в свои ряды инфекционно больных - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Командиры отдельных воинских частей оккупационных войск с целью доукомплектования подразделений личным составом, осуществляют набор на военную службу без проведения соответствующих проверок на пригодность по состоянию здоровья, в т.ч. отсутствие инфекционных заболеваний. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

Из-за нехватки личного состава боевики берут в свои ряды инфекционно больных - разведка

"В частности, в одной из т.н. военных частей 1 АК выявлено более 80 военнослужащих с заболеванием туберкулезом. В то же время, согласно распоряжению командования армейского корпуса, в указанной части запрещено увольнение личного состава из т.н. военной службы по состоянию здоровья", - сказал Праута.

По его словам, на фоне проблемы оттока человеческого ресурса из соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российское оккупационное командование пытается усилить группировку российских оккупационных войск за счет формирования на временно оккупированной территории Донецкой области дополнительных военных формирований, в т.ч. т.н. "приазовского казачьего войска".

В частности, российскими кураторами т.н. "казачьего движения" проводятся активные вербовочные мероприятия как среди местного населения, так и среди бывших военнослужащих. В Ростовской области организована подготовка командного состава и набора т.н. "добровольцев" из числа российских граждан и граждан Украины, которые временно находятся на территории РФ.

В качестве мотивации кандидатам обещают предоставление "социального пакета", заработной платы в размере 18 тыс. рос. рублей и прохождения службы в тыловых районах временно оккупированных территорий. В то же время, планами российского оккупационного командования предусмотрено включение в т.н. "казачьего полка" "штурмовых" батальонов, вооруженных артиллерией и реактивными системами залпового огня.

"В дальнейшем, российское оккупационное командование планирует привлечь т.н. "казачий полк" к выполнению задач на наиболее опасных направлениях", - отметил Праута.

Как сообщал УНН, российско-террористические группировки сегодня применили против сил АТО реактивные системы залпового огня.

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