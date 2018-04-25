Через нестачу особового складу бойовики беруть до своїх лав інфекційно хворих - розвідка

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19447 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 46500 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 62416 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 64006 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 94884 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72023 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82314 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95514 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87918 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186811 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 6748 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 14658 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12691 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 4062 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 8984 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 62421 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186812 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341168 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 275674 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12741 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12754 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 64009 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20497 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25618 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Через нестачу особового складу бойовики беруть до своїх лав інфекційно хворих - розвідка

Київ • УНН

 • 7644 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Командири окремих військових частин окупаційних військ з метою доукомплектування підрозділів особовим складом, здійснюють набір на військову службу без проведення відповідних перевірок на придатність за станом здоров’я, у т.ч. на відсутність інфекційних захворювань. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

Через нестачу особового складу бойовики беруть до своїх лав інфекційно хворих - розвідка

"Зокрема, у одній із т.зв. військових частин 1 АК виявлено понад 80 військовослужбовців із захворюванням на туберкульоз. Водночас, відповідно до розпорядження командування армійського корпусу, у вказаній частині заборонено звільнення особового складу з т.зв. військової служби за станом здоров’я", - сказав Праута.

За його словами, на фоні проблеми відтоку людського ресурсу із з’єднань і частин т.зв. 1 та 2 АК російське окупаційне командування намагається посилити угруповання російських окупаційних військ за рахунок формування на тимчасово окупованій території Донецької області додаткових військових формувань, у т.ч. т.зв. "приазовського казачого війська".

Зокрема, російськими кураторами т.зв. "казачого руху" проводяться активні вербувальні заходи як серед місцевого населення, так і серед колишніх військовослужбовців. У Ростовській області організовано підготовку командного складу та набору т.зв. "добровольців" з числа російських громадян та громадян України, які тимчасово перебувають на території РФ.

У якості мотивації кандидатам обіцяють надання "соціального пакету", заробітної плати у розмірі 18 тис. рос. рублів та проходження служби у тилових районах тимчасово окупованих територій. Водночас, планами російського окупаційного командування передбачено включення до т.зв. "казачого полку" "штурмових" батальйонів, озброєних артилерією та реактивними системами залпового вогню.

"У подальшому, російське окупаційне командування планує залучити т.зв. "казачий полк" до виконання завдань на найбільш небезпечних напрямках", - зазначив Праута.

Як повідомляв УНН, російсько-терористичні угруповання сьогодні застосували проти сил АТО реактивні системи залпового вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,518.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.76