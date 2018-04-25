Через нестачу особового складу бойовики беруть до своїх лав інфекційно хворих - розвідка

"Зокрема, у одній із т.зв. військових частин 1 АК виявлено понад 80 військовослужбовців із захворюванням на туберкульоз. Водночас, відповідно до розпорядження командування армійського корпусу, у вказаній частині заборонено звільнення особового складу з т.зв. військової служби за станом здоров’я", - сказав Праута.



За його словами, на фоні проблеми відтоку людського ресурсу із з’єднань і частин т.зв. 1 та 2 АК російське окупаційне командування намагається посилити угруповання російських окупаційних військ за рахунок формування на тимчасово окупованій території Донецької області додаткових військових формувань, у т.ч. т.зв. "приазовського казачого війська".



Зокрема, російськими кураторами т.зв. "казачого руху" проводяться активні вербувальні заходи як серед місцевого населення, так і серед колишніх військовослужбовців. У Ростовській області організовано підготовку командного складу та набору т.зв. "добровольців" з числа російських громадян та громадян України, які тимчасово перебувають на території РФ.



У якості мотивації кандидатам обіцяють надання "соціального пакету", заробітної плати у розмірі 18 тис. рос. рублів та проходження служби у тилових районах тимчасово окупованих територій. Водночас, планами російського окупаційного командування передбачено включення до т.зв. "казачого полку" "штурмових" батальйонів, озброєних артилерією та реактивними системами залпового вогню.



"У подальшому, російське окупаційне командування планує залучити т.зв. "казачий полк" до виконання завдань на найбільш небезпечних напрямках", - зазначив Праута.



Як повідомляв УНН, російсько-терористичні угруповання сьогодні застосували проти сил АТО реактивні системи залпового вогню.