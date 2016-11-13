Из-за непогоды обесточены 275 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 литопада. УНН. В ночь с 12 на 13 октября в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 275 населенных пунктов в шести областях передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Так, произошло обесточивание 275 населенных пунктов в шести областях, а именно: Хмельницкая - 114 н.п., Тернопольская - 83 н.п. Ивано-Франковская - 37 н.п., Житомирская - 16 н.п., Винницкая - 15 н.п., Волынская - 10 н.п.
Сейчас к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине ожидается штормовая погода.