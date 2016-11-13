Через негоду знеструмлено 275 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 литопада. УНН. В ніч з 12 на 13 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру, дощ), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях передає УНН з посиланням на ДСНС.
Так, сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях, а саме: Хмельницька — 114 н.п., Тернопільська — 83 н.п. Івано-Франківська — 37 н.п., Житомирська — 16 н.п., Вінницька — 15 н.п., Волинська — 10 н.п.
Наразі до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні очікується штормова погода.