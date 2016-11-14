Из-за непогоды в Украине 988 населенных пунктов остались обесточенными
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение 12-14 ноября 2016 г. в результате неблагоприятных погодных условий (сильные снегопады, метели и гололедица, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 988 населенных пунктов в тринадцати областях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
В результате, в восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы 209 аварийных бригад облэнерго.
В ведомстве отметили, что наибольшее количество снежного покрова, до 50 см, зафиксировали в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
В регионах страны силами ГосЧС осуществили более 490 выездов для оказания помощи в расчистке автодорог от поваленных деревьев, высвобождении отдельных автомобилей из снежных заносов.
В результате сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службами автомобильных дорог во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта.
К ликвидации последствий непогоды привлекли 4 тыс. 864 человека и 2 тысячи 251 единицу техники, в том числе от ГосЧС - 473 единицы техники и около 1 тыс. 674 человек личного состава.
Согласно информации Украинского гидрометцентра во второй половине 14 ноября циклон выйдет за пределы Украины.
По состоянию на 07:00 движение автотранспорта по дорогам общего пользования обеспечено, заторов нет.