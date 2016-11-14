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15 марта, 19:03 • 109414 просмотра

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Из-за непогоды в Украине 988 населенных пунктов остались обесточенными

Киев • УНН

 • 8400 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение 12-14 ноября 2016 г. в результате неблагоприятных погодных условий (сильные снегопады, метели и гололедица, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 988 населенных пунктов в тринадцати областях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.

В результате, в восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы 209 аварийных бригад облэнерго.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество снежного покрова, до 50 см, зафиксировали в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

В регионах страны силами ГосЧС осуществили более 490 выездов для оказания помощи в расчистке автодорог от поваленных деревьев, высвобождении отдельных автомобилей из снежных заносов.

В результате сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службами автомобильных дорог во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 4 тыс. 864 человека и 2 тысячи 251 единицу техники, в том числе от ГосЧС - 473 единицы техники и около 1 тыс. 674 человек личного состава.

Согласно информации Украинского гидрометцентра во второй половине 14 ноября циклон выйдет за пределы Украины.

По состоянию на 07:00 движение автотранспорта по дорогам общего пользования обеспечено, заторов нет.

 

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