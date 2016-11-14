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Через негоду в Україні 988 населених пунктів залишилися знеструмленими

Через негоду в Україні 988 населених пунктів залишилися знеструмленими

Київ • УНН

 • 8400 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом 12–14 листопада 2016 року внаслідок несприятливих погодних умов (сильні снігопади, хуртовини та ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 988 населених пунктів у тринадцяти областях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

В результаті, до відновлення електропостачання населених пунктів задіяно 209 аварійних бригад обленерго.

У відомстві зазначили, що найбільшу кількість снігового покрову, до 50 см, зафіксовано у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

У регіонах країни силами ДСНС було здійснено понад 490 виїздів для надання допомоги у розчищенні автошляхів від повалених дерев, вивільнення окремих автомобілів із снігових заметів.

Унаслідок сильних опадів та з метою збереження життя та здоров’я учасників дорожнього руху службами автомобільних доріг у Львівській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій областях обмежено рух великогабаритного транспорту.

До ліквідації наслідків негоди всього залучено 4 тисячі 864 чоловік та 2 тисяча 251 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — 473 одиниць техніки та близько 1 тисяча 674 чоловік особового складу.

Відповідно до інформації Українського гідрометцентру в другій половині 14 листопада циклон вийде за межі України.

Станом на 7 годину рух автотранспорту по дорогах загального користування забезпечений, заторів немає.

 

Українські Національні Новини

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