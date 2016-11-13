Из-за непогоды в трех областях Украины ограничили движение грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях запретили движение грузовиков на автомобильных дорогах государственного значения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"В связи с ухудшением погодных условий, учитывая возникновение реальной угрозы для участников дорожного движения и с целью недопущения аварийных ситуаций, службами автомобильных дорог принято решение о запрете движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения в пределах Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областей", - говорится в сообщении.
Кроме того, на территории Ровенской области из-за снегопада наблюдается затруднение движения на автомобильной дороге государственного значения "Киев-Чоп".
Для ликвидации последствий непогоды на улично-дорожной сети страны привлечена специальная дорожная техника. Работники дорожных служб осуществляют уборку снега и обработку дорожного покрытия противогололедными материалами.
Водителей призвали быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также правил парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Также в полиции опубликовали адреса мест для отстоя транспорта, где есть возможность переждать непогоду.
Как сообщал УНН, с 18:00 13 ноября ограничат въезд габаритного транспорта в Киев, а с 06:00 14 ноября - полностью закроют.