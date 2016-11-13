Через негоду у трьох областях України обмежили рух вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Хмельницькій, Львівській і Тернопільській областях, заборонили рух вантажівок на автомобільних дорогах державного значення. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
“У зв’язку з погіршенням погодних умов, враховуючи виникнення реальної загрози для учасників дорожнього руху та з метою недопущення аварійних ситуацій, службами автомобільних доріг прийнято рішення щодо заборони руху вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення у межах Хмельницької, Львівської і Тернопільської областей”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, на території Рівненської області через снігопад спостерігається ускладнений рух на автомобільній дорозі державного значення “Київ-Чоп”.
Для ліквідації наслідків негоди на вулично-дорожній мережі країни залучена спеціальна дорожня техніка. Працівники дорожніх служб здійснюють прибирання снігу та обробку дорожнього покриття протиожеледними матеріалами.
Водіїв закликали бути уважними та обережними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Також у поліції опублікували адреси місць для відстою транспорту, де є змога перечекати негоду.
Як повідомляв УНН, з 18:00 13 листопада обмежать в'їзд габаритного транспорту до Києва, а з 6:00 14 листопада - повністю закриють.