Из-за непогоды, обстрелов и технологических нарушений без света частичного остаются 9 областей - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В результате погодных условий, обстрелов рф и технологических нарушений без света остаются потребители в 9 областях. Однако, Украине достаточно электроэнергии собственного производства, накануне ограничивалось производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Последствия непогоды
Как сообщается, из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 100 населенных пунктов в 6 областях – Донецкой, Житомирской, Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской. Большинство из них – На Киевщине, где обесточены 52 населенных пункта.
Генерация
Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей, указали в Миэнерго.
Как отмечается, вчера применялись ограничения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии общей мощностью 892,6 МВт.
В однодневный ремонт вышел гидроагрегат на одной из ГАЭС. Как отметили в Минэнерго, это не повлияет на генерацию электроэнергии – потребности потребителей будут полностью покрыты.
Ситуация в прифронтовых областях
Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивалось 16 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Всего за сутки энергетики зажили почти 34 тысячи потребителей. Большинство из них – в Донецкой области.
Ситуация в регионах
Вследствие технологических нарушений есть обесточенные потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.
Последствия подрыва плотины Каховской ГЭС
В Херсоне после подтопления остаются обесточенными 1,2 тыс. потребителей.
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 898 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 114 МВт*ч.