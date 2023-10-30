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Из-за непогоды, обстрелов и технологических нарушений без света частичного остаются 9 областей - Минэнерго

Киев • УНН

 • 23847 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В результате погодных условий, обстрелов рф и технологических нарушений без света остаются потребители в 9 областях. Однако, Украине достаточно электроэнергии собственного производства, накануне ограничивалось производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Из-за непогоды, обстрелов и технологических нарушений без света частичного остаются 9 областей - Минэнерго

Последствия непогоды

Как сообщается, из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 100 населенных пунктов в 6 областях – Донецкой, Житомирской, Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской. Большинство из них – На Киевщине, где обесточены 52 населенных пункта.

Генерация

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей, указали в Миэнерго.

Как отмечается, вчера применялись ограничения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии общей мощностью 892,6 МВт.

В однодневный ремонт вышел гидроагрегат на одной из ГАЭС. Как отметили в Минэнерго, это не повлияет на генерацию электроэнергии – потребности потребителей будут полностью покрыты.

Ситуация в прифронтовых областях

Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивалось 16 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Всего за сутки энергетики зажили почти 34 тысячи потребителей. Большинство из них – в Донецкой области.

Ситуация в регионах

Вследствие технологических нарушений есть обесточенные потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.

Последствия подрыва плотины Каховской ГЭС

В Херсоне после подтопления остаются обесточенными 1,2 тыс. потребителей.

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 898 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 114 МВт*ч.

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