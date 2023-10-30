Через негоду, обстріли та технологічні порушення без світла часткового залишаються 9 областей - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Внаслідок погодних умов, обстрілів рф та технологічних порушень без світла залишаються споживачі у 9 областях. Однак, Україні достатньо електроенергії власного виробництва, напередодні обмежувалось виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.
Наслідки негоди
Як повідомляється, через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 100 населених пунктів у 6 областях – Донецькій, Житомирській, Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській. Більшість із них – на Київщині, де знеструмлено 52 населених пункти.
Генерація
Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів, вказали у Міенерго.
Як зазначається, учора застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 892,6 МВт.
У одноденний ремонт вийшов гідроагрегат на одній з ГАЕС. Як наголосили в Міненерго, це не вплине на генерацію електроенергії – потреби споживачів будуть повністю покриті.
Ситуація у прифронтових областях
Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 16 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Загалом за добу енергетики заживили майже 34 тисячі споживачів. Більшість із них – у Донецькій області.
Ситуація у регіонах
Внаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
У Херсоні після підтоплення залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів.
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,69 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали в Міненерго.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 898 МВт*год. Експорт до Словаччини та Молдови – 114 МВт*год.