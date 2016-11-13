Из-за непогоды ограничили движение транспорта по всей Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Из-за ухудшения погодных условий ограничили движение транспортных средств на всей территории Тернопольской области. Об этом сообщает управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, передает УНН.
Сегодня, 13 ноября, затруднено движение и пробки на таких участках автодорог:
- Пидволочиское направление - населенный пункт Каменки;
- Кременецкое направление;
- Черткивское и Теребовлянское направление - населенные пункты Плебанивка и Нагорянка.
Водителей призвали воздержаться от поездок и по возможности не выезжать на дальние расстояния.