Через негоду обмежено рух транспорту по всій Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Через погіршення погодних умов обмежено рух транспортних засобів на усій території Тернопільської області. Про це повідомляє управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, передає УНН.
Сьогодні, 13 листопада, ускладнений рух та затори на таких ділянках автодоріг:
- Підволочиський напрямок - населений пункт Кам’янки;
- Кременецький напрямок;
- Чортківський та Теребовлянський напрямок - населені пункти Плебанівката Нагірянка.
Водіїв закликали утриматися від поїздок та по можливості не виїжджати на далекі відстані.