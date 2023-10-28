Из-за непогоды на Львовщине обесточены 132 населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Во Львовской области обесточены 132 населенных пункта в результате непогоды. Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козинский, пишет УНН.
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“Из-за сильных дождей и порывов ветра на Львовщине по состоянию на этот час без электроснабжения 132 населенных пункта (49 – полностью, 83 – частично)”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что над восстановлением питания уже работают 240 специалистов “Львовоблэнерго” привлекли 84 единицы техники.
Напомним
Непогода во Львовской области 25 октября обесточила несколько десятков городов, поселков и сел, 11 из них - полностью.