Через негоду на Львівщині знеструмлено 132 населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Львівській області знеструмлено 132 населених пункти унаслідок негоди. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козинський, пише УНН.
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“Через сильні дощі та пориви вітру на Львівщині станом на цю годину без електропостачання 132 населених пункти (49 – повністю, 83 – частково)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що над відновленням живлення уже працюють 240 фахівців “Львівобленерго” залучили 84 одиниці техніки.
Нагадаємо
Негода у Львівській області 25 жовтня знеструмила кілька десятків міст, селищ та сіл, 11 з них - повністю.