Из-за непогоды в Херсонской области закрыто движение транспорта на автодороге Марьянское-Берислав

ХЕРСОН-КИЕВ. 8 февраля. УНН. По сообщению Службы автодорог в Херсонской области сегодня с 16.00 закрыто движение для всех категорий транспорта по автомобильной дороге общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав на всей протяженности в пределах Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА Херсонской области.