Из-за непогоды в Херсонской области закрыто движение транспорта на автодороге Марьянское-Берислав
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 8 февраля. УНН. По сообщению Службы автодорог в Херсонской области сегодня с 16.00 закрыто движение для всех категорий транспорта по автомобильной дороге общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав на всей протяженности в пределах Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА Херсонской области.
Ограничительные мероприятия проводятся для обеспечения оперативной расчистки больших снежных заносов, образовавшихся из-за усложненных погодных условий.
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Напомним, как сообщал УНН, движение транспорта восстановили в Тернопольской области.